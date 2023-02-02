Торговые павильоны загорелись на площади 200 кв. метров в Новой Москве

На 21-м км Киевского шоссе произошел пожар в торговых павильонах Фото: МЧС России

В Новой Москве на Киевском шоссе произошел пожар в торговых павильонах. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На 21-м км Киевского шоссе произошел пожар в торговых павильонах. Площадь возгорания составляет 200 кв. м», - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что есть риск распространения огня на другие постройки. Информация о пострадавших не поступала. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работают экстренные службы.

Ранее KP.RU писал, что на станции метро «Каширская», находящейся на реконструкции, произошел пожар в вестибюле. На месте происшествия работала пожарно-спасательная бригада, эвакуировали 70 рабочих. Очаг возгорания находился в подсобке с инструментами. Движение транспорта в районе станции метро «Каширская» было временно перекрыто.