Пожар в торговом павильоне в Новой Москве локализовали

К тушению огня привлекли 70 человек и 21 единицу техники. Фото: ГУ МЧС России по Москве

Пожар в торговом павильоне, расположенном на 21-м километре Киевского шоссе в Новой Москве, локализовали, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании павильонов с мансардной частью поступило в экстренные службы в 08:40 2 февраля. На место ЧП оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. К тушению огня привлекли 70 человек и 21 единицу специальной техники. Через час, в 09:49, пожар локализовали.

Информация о пострадавших не поступала. Обстановка на месте происшествия спокойная. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

В Дептрансе добавили, что движение на 21 км Киевского шоссе в районе поселения Мосрентген не затруднено. На месте пожара продолжают работать оперативные службы города.

Ранее KP.RU писал, что торговые павильоны загорелись на площади 200 кв. метров в Новой Москве. Была угроза распространения огня на другие постройки.