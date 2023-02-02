Пожар в торговом павильоне в Новой Москве полностью ликвидирован

Пожар ликвидировали, информация о пострадавших не поступала. Фото: ГУ МЧС России по Москве Фото: ГУ МЧС России по Москве

В Новой Москве на 21-м километре Киевского шоссе потушили пожар в торговом павильоне с мансардной частью. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Как ранее писал KP.RU, сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях 2 февраля в 08:40. На месте ЧП оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. Огонь локализовали через час, в 09:49, а в 09:57 пожар полностью ликвидировали.

В настоящий момент ситуация на месте происшествия спокойная. Информация о пострадавших не поступала. К тушению огня привлекли 70 специалистов и 21 единицу техники. Официальная причина возгорания пока не сообщалась. Движение на Киевском шоссе не осложнено.

Как сообщал KP.RU, Пять человек погибли в двух пожарах 29 января в Московской области. Происшествия случились в Серпуховском в Сергиево-Посадском городских округах.