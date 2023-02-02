Почти 370 тысяч москвичей проголосовали за новые подарки по программе «Миллион призов» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2023 году на портале «Миллион призов» планируют обновить раздел «Сувениры» и афишу культурных мероприятий. За новое наполнение этих разделов проголосовали около 370 тысяч москвичей, об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Участникам голосования предлагали выбрать наиболее интересные категории поощрений с символикой городских онлайн-проектов.

Лидером в голосовании стала категория гаджетов. 21% опрошенных хотели бы в качестве поощрений получить беспроводные наушники, умные часы, увлажнители воздуха и умные термосы.

Около 18% голосовавших выбрали категорию одежды: толстовки, худи, дождевики. Третьей по популярности оказалась категория «Спорт и отдых», где можно будет получить рюкзаки, мячи, наборы для пикника и другой инвентарь.

Ранее KP.RU писал, что в московском метро заработают сканеры QR-кодов. Они нужны для оплаты проезда смартфоном. Сначала новым способом оплаты будет пользоваться специальная группа из 50 человек, а если эксперимент будет удачным, то подобная технология заработает повсеместно.