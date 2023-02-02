Расписание поездов на МЦД-2 изменится с 4 до 6 февраля 2023 года

На Курско-Рижском МЦД-2 увеличат интервалы движения поездов, часть составов выведут из расписание Фото: Михаил ФРОЛОВ

График движения поездов на Курско-Рижском МЦД-2 изменится с 1:30 4 февраля по 4:30 6 февраля 2023 года из-за строительства ТПУ «Рижская», сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Так, на центральном участке на станциях Рижская и Площадь трех вокзалов электрички будут курсировать по пути «на Нахабино». Интервалы движения составов увеличат до одного часа.

В то же время на Рижском направлении часть поездов выведут из графика, некоторые электрички будут ходить от/до станции Стрешнево и Рижского вокзала. Интервалы движения увеличат до получаса. На Курском направлении D-2 также отменят часть поездов, составы будут ходить с временными промежутками до 20 минут. Часть электричек проследует от/до станции Царицыно и Курского вокзала.

Кроме того, в субботу и воскресенье закроют один из главных путей на участке от Рижской до Курского вокзала. Составы будут следовать по одно пути. Работы пройдут в то время, когда пассажиропоток на МЦД-2 будет небольшим.

Ранее KP.RU писал, что расписание электричек пяти направлений МЖД,МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится в феврале.