В Москве за сутки выявили 2925 новых случаев COVID-19

В Москве с начала пандемии выявили 3 352 823 случая заражения ковидом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 2925 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Днем ранее в столице выявили 3160 заболевших COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф 2 февраля.

Госпитализация потребовалась для 133 горожан, еще 2240 пациентов выздоровели, вирус унес жизни 12 человек. Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 352 823 инфицированных ковидом, 3 154 110 жителей столицы вылечились, 47 912 – скончались от осложнений и последствий болезни.

В России за последние 24 часа зафиксировали 9287 новых случаев COVID-19. В стационары попали 1058 жителей, 6021 пациент выздоровел после болезни, 40 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

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