Пятеро валютчиков обманули москвича на 8,5 миллиона рублей Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

33-летнего жителя Москвы обманули на 8,5 миллионов рублей, которых хотел выгодно обменять рубли на доллары. Сотрудники правопорядка задержали пятерых подозреваемых по этому делу, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники арендовали помещение на юго-востоке Москвы для организации своего лжеобменника, а затем разместили объявление о выгодном курсе обмена рублей на доллары. На него откликнулся москвич, который приехал по указанному адресу и передал для обмена свои деньги.

Его встретили две женщины, одна из которых отлучилась, пообещав принести эквивалентную сумму в долларах, пока другая отвлекала мужчину разговорами. Позже и вторая женщина удалилась тоже.

Сотрудники в ходе разбирательств выяснили, что обе они вышли через другой выход с полученными деньгами и сели в каршеринговый автомобиль, в котором их уже ждали сообщники. Несколько раз сменив машины, группа мошенников отправилась в Иваново.

Подозреваемых по этому делу задержали и на данный момент им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина избил и ограбил сотрудницу МВД России. Он окликнул ее в подъезде жилого дома, а после ударил по лицу, забрал сумку и скрылся.