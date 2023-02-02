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НовостиОбщество2 февраля 2023 9:15

В Домодедово таможенники нашли бриллианты на сумму 1,8 млн рублей в косметичке пассажира из Стамбула

Он спрятал алмазы на дне косметички и пытался пройти через «зеленый» коридор аэропорта
Роман ПОЛОСИКОВ
Пассажир пытался провезти бриллианты на почти два миллиона рублей в Домодедово Фото: пресс-служба Домодедовской таможни

Пассажир пытался провезти бриллианты на почти два миллиона рублей в Домодедово Фото: пресс-служба Домодедовской таможни

В аэропорту Домодедово задержали пассажира рейса из Стамбула, который пытался незаконно провезти бриллианты на сумму более 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.

Россиянин пытался пройти через «зеленый» коридор, предварительно спрятав искусственно выращенные алмазы на дне косметички.

В ходе таможенного досмотра, сотрудники нашли у него четыре камня круглой и каплевидной огранки. Экспертиза показала, что драгоценные камни имеют искусственное происхождение, а их рыночная стоимость составляет почти два миллиона рублей.

Сейчас продолжаются проверочные мероприятия, в результате которых может быть возбуждено уголовное дело за контрабанду стратегически важных товаров.

Ранее KP.RU рассказал о валютчиках, которые обманули жителя Москвы на 8,5 миллиона рублей. Они арендовали помещение на юго-западе Москвы и разместили объявление о выгодном курсе обмена рублей на доллары.