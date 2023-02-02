Маячки для маломобильных пассажиров появились на всех автовокзалах и автостанциях Москвы

В Москве на всех автостанциях и автовокзалах установили маячки-информаторы для слабовидящих и незрячих пассажиров Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на всех автостанциях и автовокзалах установили маячки-информаторы для маломобильных граждан. Эти устройства предназначены для слабовидящих и незрячих пассажиров. Громкость их воспроизведения подстраивается автоматически в зависимости от окружающего шума, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Кроме того, для маломобильных граждан на объектах транспортной инфраструктуры города есть пандусы, лифты и подъемники, специально оборудованные туалеты, указатели со шрифтом Брайля, низкорасположенные кассы и телефоны.

Билеты на междугородние автобусы можно приобрести в кассах автовокзалах и автостанциях Метро, на сайте или в приложении «Метро Москвы»

Ранее KP.RU писал, что расписание поездов на МЦД-2 изменится с 4 до 6 февраля 2023 года из-за строительства ТПУ «Рижская». Некоторые электрички будут курсировать с увеличенными интервалами движения, часть составов выведут из графика.