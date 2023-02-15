«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до вечера 18 февраля

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Подмосковье до вечера субботы Фото: Иван МАКЕЕВ

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до вечера субботы. На столичных дорогах и улицах образовался толстый слой льда, об этом свидетельствуют данные прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

В Москве и Подмосковье предупреждение будет действовать до 21:00 18 февраля.«Гололедица. Период предупреждения до 21 ч. 18 февраля, гололедица на дорогах», - сказано в сообщении.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов деятельности. Во время гололедицы водителей просят не превышать скорость, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию. Пешеходам советуют аккуратно передвигаться по ледяной поверхности, чтобы не поскользнутся.

Ранее KP.RU сообщал, что небольшой снег, гололедица и до -4 градусов ожидаются в Москве 15 февраля. Ночью в столице подморозит до -9 градусов.