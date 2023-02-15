Небольшой снег, гололедица и до -4 градусов ожидаются в Москве 15 февраля

В ночь на четверг в столице подморозит до -9….-7 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в среду, 15 февраля, прогнозируется облачная погода, местами небольшой снег. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица. Днем температура воздуха опустится до 4-2 градусов ниже нуля, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба, что немного выше нормы. В городе будет дуть северный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, возможны порывы до 15 метро в секунду.

В ночь на четверг в столице подморозит до -9….-7 градусов, атмосферные осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Днем 16 февраля столбики термометров покажут около -5…-3 градусов.

Ранее KP.RU писал, что в Москве сугробы выросли до максимальных значений с начала зимы. В столице высота снежного покрова достигает 35 сантиметров, в области – до 51 сантиметра (Черусти).