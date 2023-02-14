В Москве сугробы выросли до максимальных значений с начала зимы Фото: Михаил ФРОЛОВ

После обильных снегопадов в последние несколько дней в Москве, высота сугробов поднялась до отметки в 35 сантиметров. Это рекордный показатель с начала зимы, об этом рассказали на сайте «Москва 24» со слов специалистов погодного центра «Фобос».

За минувшие сутки в столице осадки увеличили высоту снежного покрова на 3-5 сантиметров, а рекордный показатель для зимы зафиксировали на главной метеостанции города на ВДНХ.

Однако отмечается, что даже столь высокий показатель остается ниже климатической нормы для середины февраля. В Московской области же удалось зафиксировать значение сугробов в 51 сантиметр в Черустях.

Пока осадки снизили интенсивность, а небольшая оттепель способствует уменьшению снежного покрова, но уже в конце этой недели и в начале следующей, в Москву могут вернуться обильные снегопады.

Ранее KP.RU писал, что порывы ветра в Москве 14 февраля могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха может подняться до +1 градуса.