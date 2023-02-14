Гидрометцентр: днем в Москве будет небольшой снег и температура до +1 градуса

Днем в Москве будет небольшой снег и температура до +1 градуса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 14 февраля ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Об таком прогнозе стало известно на портале Гидрометцентра России.

В ночное же время суток немного похолодает и температура опустится до значений от двух до четырех градусов ниже нуля.

Северный ветер будет буйствовать в столице на протяжении всех суток, а его скорость будет от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться от 743 до 749 миллиметров ртутного столба.

На дорогах и тротуарах Москвы все также образуется гололедица, поэтому при передвижении по городу следует быть более внимательными, независимо от способа.

Ранее KP.RU рассказывал о похолодании до 13 градусов ниже нуля во второй половине недели. Уже 15 февраля ночью в Москве начнет опускаться температура, а уже на следующий день может быть довольно морозно. В выходные же снова потеплеет до нуля градусов.