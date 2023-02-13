Синоптик Вильфанд рассказал о похолодании до -13 градусов во второй половине недели в Москве Фото: pixabay.com

В начале недели с 13 февраля в Москве ожидается небольшое потепление и температура воздуха в первые два дня будет от нуля до двух градусов, а уже во второй половине недели ожидается похолодание до 13 градусов мороза. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

14 февраля в столице будет самое низкое атмосферное давление за неделю. Его значения будут около 738-740 миллиметров ртутного столба. Также может быть сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Небольшое похолодание начнется уже с 15 февраля. В этот день можно ожидать дневную температуру до шести градусов ниже нуля. Уже на следующий день она может опуститься до 13 градусов мороза.

В выходные Москву снова ожидает потепление до нуля градусов.

Ранее KP.RU рассказывал, что 13 февраля в Москве будут небольшие осадки и облачная погода. Температура воздуха днем и ночью будет от 0 до 2 градусов тепла, а на дорогах будет гололед и налипание мокрого снега.