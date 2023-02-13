Потепление до двух градусов тепла и небольшие осадки ожидаются в Москве днем 13 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 13 февраля в Москве ожидается облачная погода и небольшие осадки. Ожидается потепление и температура воздуха будет от нуля до двух градусов выше нуля. Об этом стало известно на портале Гидрометцентра России.

Местами в городе наблюдается гололед и налипание мокрого снега, что существенно усложняет ситуацию на дорогах и тротуарах.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, а в темное время суток могут быть порывы ветра до 15 метров в секунду. Также ночью температура воздуха будет аналогичной дневной, и возможен мокрый снег.

Ранее KP.RU писал, что в День всех влюбленных в Москве прогнозируется умеренно теплая и снежная погода, температура воздуха будет на несколько градусов выше климатической нормы.