Синоптик Вильфанд спрогнозировал умеренно теплую и снежную погоду в Москве 14 февраля

Синоптик Вильфанд пообещал 14 февраля в Москве умеренно теплую и снежную погоду Фото: Олег ЗОЛОТО

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал умеренно теплую и снежную погоду в Москве в День всех влюбленных, 14 февраля. Об этом метеоролог рассказал в беседе с РИА Новости.

В День святого Валентина москвичи и гости столицы смогут насладиться относительно теплой погодой. Температура будет одинаковой и днем и ночью. По прогнозам синоптиков, она составит от нуля до минус пяти градусов, что примерно на три градуса выше климатической нормы.В городе также прогнозируются атмосферные осадки в виде снега.

За сутки 14 февраля высота сугробов в столице увеличится на четыре сантиметра.

Ранее KP.RU писал, что до вечера вторника в Москве и области действует предупреждение о гололедице. Гидрометцентр сообщил, что уровень опасности явления — «желтый», он продержится минимум до 21 часа 14 февраля.