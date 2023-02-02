Современный терминал для электронного голосования разрабатывают в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве полным ходом идёт разработка нового, современного терминала, который станет основой для будущего электронного голосования. Полевые испытания пройдут уже осенью 2023 года, на грядущих выборах мэра столицы. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на замглавы Центризбиркома России Николая Булаева.

Как отметил Булаев, Москва сейчас активно занимается продвижением дистанционного голосования, и следующим шагом в его развитии станет именно особый терминал, который позволит в несколько кликов выбрать нужного кандидата, и сам подсчитает голоса, без членов комиссии.

Голос человека, поданный через такой терминал, сразу попадёт в результаты дистанционного голосования, без длительной и изматывающей процедуры подсчёта, в которой порой случаются ошибки человеческого фактора.

Булаев добавил ,что прототип терминала уже готов, и сейчас разработчики ведут дискуссию с представителями ЦИК РФ. Запуск проекта планируют к выборам мэра Москвы 2023 года.

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