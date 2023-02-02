В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду кубинских сигар стоимостью 800 тысяч рублей

В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду кубинских сигар общей стоимостью 800 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни пресекли контрабанду элитных кубинских сигар. Они нашли у пассажира шесть коробок табачных изделий известных брендов COHIBA и ROMEO Y JULIETA, общей стоимостью около 800 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе таможни аэропорта.

Пассажир пытался пройти через «зеленый» коридор аэропорта, что приравнивается к заявлению об отсутствии у него товаров, ввоз которых ограничен. При досмотре чемодана, сотрудники таможни обнаружили у него 150 сигар, хотя физлицам запрещено перевозить более 50 штук.

Теперь кубинскому пассажиру может грозить штраф до одного миллиона рублей или тюремный срок до пяти лет, за контрабанду.

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