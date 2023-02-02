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НовостиОбщество2 февраля 2023 11:29

В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду кубинских сигар стоимостью 800 тысяч рублей

Пассажиру может грозить штраф до 1 миллиона рублей или срок до 5 лет за контрабанду
Роман ПОЛОСИКОВ
В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду кубинских сигар общей стоимостью 800 тысяч рублей

В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду кубинских сигар общей стоимостью 800 тысяч рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни пресекли контрабанду элитных кубинских сигар. Они нашли у пассажира шесть коробок табачных изделий известных брендов COHIBA и ROMEO Y JULIETA, общей стоимостью около 800 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе таможни аэропорта.

Пассажир пытался пройти через «зеленый» коридор аэропорта, что приравнивается к заявлению об отсутствии у него товаров, ввоз которых ограничен. При досмотре чемодана, сотрудники таможни обнаружили у него 150 сигар, хотя физлицам запрещено перевозить более 50 штук.

Теперь кубинскому пассажиру может грозить штраф до одного миллиона рублей или тюремный срок до пяти лет, за контрабанду.

Ранее KP.RU сообщал о попытки незаконно провезти бриллианты на сумму около двух миллионов рублей в аэропорту Домодедово. Пассажир рейса из Стамбула в Москву спрятал алмазы на дне косметички.