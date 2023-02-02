В Тушинском районе Москвы работник ледовой арены приставал к несовершеннолетним девочкам Фото: telegram-канал Столичный СК

В Тушинском районе Москвы работник на ледовой арене одного из торговых центров совершал преступления против половой неприкосновенности лиц младше 14 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Следственного комитета.

Сотрудники правопорядка установили, что преступное действие он совершил 24 января 2023 года. Пострадавшая девочка рассказала взрослым о произошедшем, а те в свою очередь незамедлительно сообщили об этом в полицию.

Теперь следователи устанавливают возможных потерпевших от действий 47-летнего мужчины. В его отношении избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU писал, что в Москве молодой человек изнасиловал знакомую в квартире, угрожая ей убийством. Сотрудники правопорядка собрали достаточно доказательств его вины и передали дело в суд. В ближайшее время ему вынесут обвинительный приговор.