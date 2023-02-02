Акцию «Накорми птицу» запустили в Москве с 1 февраля 2023 года

До конца месяца любой желающий может принести в пункты сбора корм и кормушки для пернатых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве с 1 февраля стартовала акция «Накорми птицу» для помощи зимующим пернатым. До конца месяца жители столицы могут принести в пункты сбора корм и кормушки для птиц, сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

В качестве лакомства горожане могут передать фундук, желуди, лесные орехи, рапс, а также семена тыквы, льна и подсолнечника. Важное условие – все продукты должны быть несолеными и нежареными.

Кормушки должны быть выполнены из экологичных материалов, например, из дерева, джута, фанеры, керамической посуды. Кроме того, можно принести и съедобные кормушки, сделанные из шишек и скорлупы кокоса.

К акции могут присоединиться не только горожане, но и образовательные и социально-ориентированные организации Москвы. Изготавливать домики для птиц также дети с инвалидностью.

Ранее KP.RU писал, что жителей Москвы научат различать птиц по пению с помощью «Пернатого аудиогида». В течение года специалисты «Мосприроды» будут рассказывать о 50 различных видах пернатых.