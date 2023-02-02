Некоторые участки дорог Москвы будут закрыты с 3 февраля 2023 года из-за строительных работ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 3 февраля в Москве будут перекрыты некоторые участки дорог. Ограничения будут длительностью от 12 часов и до почти восьми месяцев. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры.

На Малом Кисельном переулке 3 февраля с 06:00 на 12 часов будет полность перекрыт участок дороги от Рождественского бульвара и до Большого Кисельного переулка. Такие ограничения связаны с проведением мероприятия.

На улице Верхние Поля будут закрыты для проезда две полосы с 3 февраля и вплоть до 30 сентября. Это необходимо из-за работ по реконструкции улицы. Ограничение распространится от улицы Капотня до дома №56 строение 1 по улице Верхние Поля.

В связи с проведением работ по строительству объектов метрополитена в ЗАО с 3 февраля по 25 марта участок дороги на улице Генерала Дорохова от дома №6 строения 32 и до дома №6 будет полностью перекрыт, а на участке от дома №5 строения 9 до строения 3 будут перекрыты две полосы.

Напомним, с 1 февраля изменится схема в ВАО Москвы. Как писал KP.RU, из-за реконструкции инженерных сетей здесь перекроют 1-ый Иртышский проезд. До 20 февраля одна полоса будет недоступна на участке возле дома №8 стр.1, затем на 1,5 недели — у дома №10 стр.5. С 1 марта по 15 апреля аналогичным образом ограничат движение около дома №12 стр. 3 по 2-ому Иртышскому проезду.