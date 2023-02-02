Парковка на улице Хамовнический Вал в Москве снова работает для всех автомобилистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парковка № 9036, находящаяся в Москве, возле домов №№ 24-28 на улице Хамовнический Вал, снова стала доступной для всех водителей. Раньше пользоваться ей могли только инвалиды и владельцы абонемента. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Как отметили в ведомстве, недоступность парковки раньше была обусловлена тем, что на ней попросту не хватало места. Теперь же пользоваться паркингом со шлагбаумом смогут все желающие. Здесь предусмотрено 211 обычных парковочных мест, и 43 места для инвалидов.

Тарифы на парковке № 9036 следующие: есть сотня мест, которые стоят по 3,5 тыс. рублей за месяц, на них предполагается длительное содержание автомобиля. Все остальные места стоят по 50 рублей за час использования. При этом в ночное время, с 22:00 до 10:00, 50 рублей стоят только первые два часа парковки, а затем - бесплатно.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве, в Академическом районе, вместо стихийной парковки сделали полноценный, легальный паркинг.