Роспотребнадзор закрыл хинкальную в Москве из-за отравления беременной женщины Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве временно приостановили работу заведения «Хинкали Point», после того как одна из клиенток отравилась продукцией этого кафе. Ситуация усугубилась тем, что женщина беременна, и ей диагностировали сальмонеллёз. О происшествии рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Москвы.

Во время расследования этого инцидента удалось установить, что женщина заказала через сервис доставки продукцию кафе - хачапури с мясом и сыром, а также хинкали с сыром, после употребления которой получила сальмонеллёз. Специалисты ведомства отправились в заведение «Хинкали Point», откуда был сделан заказ.

На кухне ресторана обнаружилось огромное количество грубейших нарушений - от несоблюдения правил приготовления блюд до совсем вопиющих случаев, вроде хранения теста просто в коридоре и отказа от мытья всей посуды в конце дня. В заведении не проводится никакой обработки от микробов, нарушены множественные правила хранения посуды и продуктов, а посуда для хранения ржавая и покрыта коррозией.

Также специалистами ведомства было снято с реализации почти 300 килограммов готовой продукции из-за того, что на ней отсутствовала маркировка, в том числе о сроках годности, датах изготовления, изготовителях, датах вскрытия упаковки.

В отношении ООО «Фуд Пойнт» возбуждено административное дело по ст. 6.6 КоАП РФ. Помещения компании опечатали, и временно запретили вести деятельность. Материалы дела направлены в суд.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Роспотребнадзор Москвы отметил заметный рост заболеваемости детей гриппом и ОРВИ.