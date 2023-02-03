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НовостиОбщество3 февраля 2023 5:17

Снег, гололедица и до двух градусов тепла ожидаются в Москве 3 февраля 2023 года

Ночью температура воздуха опустится до -4...-2 градусов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Москве в пятницу, 3 февраля, прогнозируется облачная погода, небольшие атмосферные осадки в виде снега и мокрого снега, местами возможно налипание мокрого снега. На столичных дорогах сохранится гололедица. Днем температура воздуха будет плюсовой – от нуля до двух градусов тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба, влажность – 91%. В городе будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, к вечеру порывы стихнут до 2-7 метров в секунду.

Ночью 4 февраля в столице ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица. Столбики термометров покажут около двух-четырех градусов мороза. Днем в субботу также продолжит идти снег, температура воздуха опустится лишь до -2…0 градусов.

Ранее KP.RU писал, что синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал температуру выше нормы в феврале в Москве. В течение месяца ожидается лишь одна волна умеренных морозов, которая придется на следующую неделю: подморозит лдо -8...-13 градусов.