Москвичам рассказали о погоде на выходных 4-5 февраля 2023

В выходные ветер изменит направление с южного на северо-западное Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в предстоящие выходные, 4 и 5 февраля, ожидается облачная погода, небольшой снег и до минус трех градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста прогностического центра «Фобос» Александра Синенкова.

«В выходные дни будет преимущественно облачная погода, местами небольшой снег. Количество снега незначительное, в пределах одного-двух сантиметров», - уточнил метеоролог.

Он добавил, что в субботу в столице столбики термометров покажут около нуля-минус двух градусов, а по области – от плюс одного до минус четырех градусов. В воскресенье в московском регионе станет немного прохладнее: минус один-минус три градуса в городе, минус один-минус шесть градусов в Подмосковье.

Синоптик отметил, что в выходные в столичном регионе изменится направление ветра – с южного на северо-западное. Порывы будут достигать лишь 2-7 метров в секунду.

По словам Синенкова, в субботу в столичном регионе ветер изменит направление с южного на северо-западное, в воскресенье ожидается северо-западный и северный ветер, 2-7 м/с. Атмосферное давление немного повысится и в субботу составит 748 мм ртутного столба, а в воскресенье – 751 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что снег, мокрый снег гололедица и до двух градусов тепла ожидаются в Москве 3 февраля. Ночью в столице подморозит до -4…-2 градусов. На дорогах сохранится гололедица.