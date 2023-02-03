Книги по психологии, зарубежные романы и фэнтези читали жители Москвы в 2022 году

Москвичи чаще всего покупают книги о самопомощи и классические романы Фото: Shutterstock

В 2022 году москвичи чаще всего читали книги по психологии и самопомощи, зарубежные романы и фэнтези, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителей данной отрасти.

Среди жителей столицы по-прежнему востребована классическая литература, при этом горожане чаще всего отдают предпочтение именно зарубежным романам, написанным авторами-женщинами. В тренде также находятся пособия по психологической помощи и мотивации.

Так, в десятку лидеров продаж входят следующие книги: «К себе нежно» Ольги Примаченко, «Искусство любить» Эриха Фромма, «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг, «Гордость и предубеждение» Джейн Остен и другие произведения. Московичи также часто покупают книгу «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой и роман писателя Сергея Лукьяненок в жанре постапокалиптической фантастики «Месяц за Рубиконом».

Ранее KP RU писал, что библиотекарь из Москвы Марина Молявина назвала шесть книг для чтения с детьми. Произведения будут интересны малышам и подросткам.