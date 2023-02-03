Более 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды 3 февраля 2023

Больше все авиарейсов отменили в аэропорту Шереметьево Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 50 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково 3 февраля 2023 года из-за непогоды: в городе идет снег, мокрый снег, порывы ветра достигают 11 метров в секунду. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по информации на 10:50, во Внуково опаздывают с отправкой пять самолетов, еще пять рейсов отменили, в Домодедово задерживаются четыре рейса, еще один вылет отменили. Три вылета задерживаются в Шереметьево, не могут улететь ссадины 33 рейсов. В то же время аэропорт Жуковский работает в штатном режиме, отмен и задержек нет.

Ранее KP.RU писал, что атмосферные осадки в виде снега, гололедица и до двух градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу, 3 февраля. Местами возможно налипание мокрого снега. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба, влажность – 91%. Ночью подморозит до -2…-4 градусов. В столичном регионе до вечера субботы также действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. В