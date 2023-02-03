Названы самые высокооплачиваемые открытые вакансии в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В феврале назван список самых высокооплачиваемых открытых вакансий в Москве. На первом месте списка оказалась вакансия менеджера по продажам IT-оборудования с зарплатой в 400 тысяч рублей в месяц. Такие данные публикует Lenta.ru со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Также на высоких позициях находится вакансия архитектора 1С в столице. Такому специалисту обещают оплату труда в размере 250 тысяч рублей в месяц.

Молодым специалистам с небольшим опытом или без него, может подойти вакансия менеджера прямых продаж в столице, которая может принести доход до 100 тысяч рублей.

О самых востребованных специальностях в Москве в 2023 году, ранее писал KP.RU. Специалисты в сферах промышленности и ритейла пользуются самым большим спросом у работодателей. Всего же в службе занятости населения доступно около 400 тысяч вакансий.