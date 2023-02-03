Банда 16 из сутенеров предстанет перед судом в Москве

Злоумышленники осуществляли преступную деятельность с марта 2022 года по апрель 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве суд рассмотрит уголовное дело в отношении банды сутенеров: 12 женщин и четырех мужчин в возрасте от 32 до 60 лет обвиняются в организации занятия проституцией, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в период с марта 2020 года по апрель 2022 года обвиняемая организовала притон для занятий проституцией на территории столицы. Женщина возглавила преступную группу и привлекла к незаконной деятельности 15 человек.

Злоумышленники создали колл-центр, где принимали звонки от людей, которые хотели получить интимные услуги, затем отправляли им адрес притона и организовывали показы и встречи с девушками. Деньги, полученные от клиентов, разделяли между женщинами. Стоимость сексуальных услуг составляла от 2,5 тыс. рублей в час, в притоне одновременно работали 10-15 девушек. Уточняется, что один из обвиняемых занимался рекламой борделя в интернете, а его соучастники охраняли помещения, обеспечивали инкассацию прибыли.

Преступную деятельность пресекли в апреле 2022 года. Обвиняемые признали вину Уголовное дело направлено в суд.

Ранее KP.RU писал, что притон для занятия проституцией ликвидировали в Новой Москве. Полицейские задержали организатора борделя и двух приезжих девушек.