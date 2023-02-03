Два автобусных маршрута коммерческих перевозчиков изменят в Москве с 4 февраля 2023 года

В Москве с 4 февраля изменят маршруты №541 и №957 коммерческих перевозчиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве с 4 февраля изменят два автобусных маршрута №541 и №957 коммерческих перевозчиков, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Так, маршрут №541 продлят до МЦД Курьяново: автобусы будут ходить по Донецкой улице и Курьяновской набережной, объезжая остановку «Ул. Полольская, 33». Жителям ЖК «Домашний» будет проще добираться до железнодорожной станции. Автобус №957 не будет заезжать на остановки «Ул. Подольская, 33», «Ул. Донецкая», но он также будет курсировать до МЦД Курьяново. Для него конечная станция не изменится – метро «Марьино».

«По поручению Мэра Москвы С. Собянина мы продолжаем улучшать работу маршрутов наземного городского транспорта, чтобы ими могли пользоваться как можно больше людей», - подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU писал, что маячки для маломобильных пассажиров появились на всех автовокзалах и автостанциях Москвы. Эти устройства предназначены для слабовидящих и незрячих граждан.