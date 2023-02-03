В Москве приезжий помог инвалиду на костылях нести сумки, а позже ограбил его и сбежал

Фото: кадр из видео МВД Медиа Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве произошёл каверзный случай - 47-летний приезжий увидел на улице инвалида, передвигающегося на костылях, и предложил ему помочь донести сумку до остановки общественного транспорта. Только в итоге это добро закончилось задержанием и уголовным делом, о чём сообщает пресс-служба МВД России.

В какой-то момент, пока приезжий и 34-летний житель Подмосковья шли к остановке, мужчине-инвалиду стало плохо, и он начал вызывать скорую помощь. Сердобольный помощник довёл испытывающего недомогание гражданина до остановки, дождался вместе с ним бригаду медиков, а потом... сбежал. Вместе с сумкой, которую помогал донести.

Само собой, после того как врачи помогли мужчине прийти в себя, он обратился с заявлением в полицию. Правоохранители вскоре задержали вора на Земляном Валу в Москве, однако он успел пустить в оборот украденные вещи. На него завели уголовное дело, сейчас добродетельный грабитель находится под стражей.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали мужчину, который напал в подъезде на возвращавшуюся домой сотрудницу полиции, несколько раз ударил её и забрал сумку.