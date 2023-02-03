Владислав Овчинский: в МТШ стартовала запись на курсы по искусственному интеллекту

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Курсы по искусственному интеллекту в промышленности запустили Московская техническая школа (МТШ) и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех). Запись на программы — доступно шесть направлений — уже открыта. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— К проекту «Московская техническая школа» уже присоединились 70 партнеров. В этом году открывается новая программа подготовки инженеров – «Искусственный интеллект в промышленности». Технологии в этом направлении не стоят на месте, и, чтобы передать столичным инженерам самые актуальные знания и практики, в проект был приглашен новый партнер – Сколковский институт науки и технологий. Его сотрудники разработали шесть программ, включая моделирование последовательных данных и машинное обучение, – рассказал Владислав Овчинский.

Изучить направление «Машинное обучение» будет полезно специалистам, занятым автоматизацией и цифровизацией производств. Слушатели получат компетенции в области анализа данных и машинного обучения.

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Ряд курсов посвящены моделированию последовательных данных и событий. Это создание визуального представления о информационной системе либо ее части. Модели данных строятся на основе потребностей бизнеса. Инженеров обучат писать код на языке программирования Python и работать с базовыми алгоритмами машинного обучения. В программе также анализ временных рядов и построение моделей прогностических нейросетей.

Еще две программы предназначены для разработки ESG-концепций предприятий. Однако в МТШ будут учить не просто выстраиванию ESG-стратегий, а разрабатывать отечественные решения на базе искусственного интеллекта. Для этого обучат работе с технологией больших данных.

— Актуальным становится вопрос знакомства действующих менеджеров компаний с ключевыми техническими аспектами при использовании ИИ в бизнес-проектах. Обучение на курсах позволит слушателям сформировать новые компетенции, необходимые для профессиональной деятельности в области искусственного интеллекта, – добавил руководитель исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта на базе Сколтеха Евгений Бурнаев.

По окончанию курсов слушатели МТШ проходят аттестацию и получают удостоверение о повышении квалификации.