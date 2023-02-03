Школьники из Москвы напишут пробные ЕГЭ по информатике и английскому языку 4 февраля

Для проведения пробного ЕГЭ задействуют 345 экзаменационных пунктов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве 4 февраля одиннадцатиклассники напишут пробные ЕГЭ по информатике и ИКТ и устной части английского языка. Свои результаты учащиеся смогут узнать не позднее 20 февраля в личном кабинете на mos.ru, сообщает «Вечерняя Москва».

Школьники ознакомятся с особенностями проведения Единого государственного экзамена и оценят уровень своей подготовки. Для проведения пробного экзамена задействуют 345 пунктов. Пробный ЕГЭ по информатике и ИКТ продлится 3 часа 55 минут, а на устную часть по английскому языку отведут 17 минут. При выполнении заданий будут использоваться компьютеры.

В столичных школах с 1 февраля начались практикумы для подготовки к ЕГЭ. На ним учащиеся разбирают экзаменационные задания, отрабатывают темы, которые им даются сложнее всего. При этом количество уроков у одиннадцатиклассников осталось прежним: непрофильные предметы закончились, а на их место поставили практикумы. Для всех школьников обязательны занятия по русскому языку.

Ранее KP.RU писал, что регистрация школьников на ЕГЭ завершилась в Москве 1 февраля. Досрочный период экзаменов пройдет с 20 марта по 19 апреля, основной – с 26 мая по 1 июля, а дополнительный – с 6 по 19 сентября.