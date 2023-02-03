Почти 60 остановок общественного транспорта сделали в Москве в 2022 году

Больше всего остановок установили в Новомосковском округе, ЮВАО и САО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в прошлом году появилось 59 новых остановок наземного городского транспорта. В сутки ими пользуются более десяти тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Уточняется, что с открытием новых остановок транспорт улучшился для жителей десяти округов. Больше всего мест посадки и высадки пассажиров общественного транспорта установили в Новомосковском округе, на юго-востоке и севере города – 15, 11 и 8 соответственно.

В тройку самых востребованных остановок вошли «Улица Маршала Еременко,5» примерно с 700 пассажирами в сутки, «Торговый центр» с 630 пассажирами ежедневно и «Отрадная улица,1», которой в день пользуются 550 горожан.

«По задаче Мэра Москвы С. Собянина мы развиваем сеть маршрутов городского транспорта для комфортных поездок пассажиров. Чтобы жителям стало удобнее, в 2022 году добавили 59 новых остановок в разных районах города», - отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU писал, что два автобусных маршрута коммерческих перевозчиков изменят в Москве с 4 февраля. Они будут ходить до МЦД Курьяново.