Тематический поезд «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия» запустили в метро Москвы

Оформлением поезда занималась студия Артемия Лебедева Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве запустили первый в этом году тематический поезд – «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия». Он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии метро полгода, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Оформлением состава занималась студия Артемия Лебедева. Вагоны поезда посвящены городам и селам Нижегородской области. С их помощью пассажиры могут познакомиться с историей народных художественных промыслов региона, Болдинской осенью А.С. Пушкина, и узнать о том, как лучше всего провести выходные в Нижнем Новгороде.

Кроме того, в честь запуска тематического поезда в столичном метрополитене выпустили новый лимитированный «Единый», который также посвящен Новгородской области. Тираж проездного билета – 200 тысяч экземпляров, его можно приобрести во всех кассах и автоматах подземки.

«Внутри вагонов разместили интересную и полезную информацию о регионе, чтобы москвичи и гости города могли поближе познакомиться с Нижним Новгородом прямо в пути», - отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU сообщал, что почти 60 остановок общественного транспорта появились в Москве в 2022 году. Ежедневно ими пользуются более 10 тыс. пассажиров.