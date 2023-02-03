Администратора телеграм-канала «Новый Век» Александра Гусова задержали в Москве за вымогательство

В Москве задержали администратора крупного телеграм-канала политической направленности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержали администратора крупного телеграм-канала «Новый Век» (более 100 тыс. подписчиков) Александра Гусова по уголовному делу о вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что в ходе оперативно-разыскной деятельности сотрудники правоохранительных органов установили причастность мужчины к совершению преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство». Следствие требует выбрать в отношении его меру пресечения в виде заключения под стражу. Детали дела не раскрываются. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что начальника информационного управления ФТС Дмитрия Васильева задержали в Москве по подозрению по взяточничестве и хищении денежных средств при выполнении господрядов. После этого в здании Федеральной таможенной службы прошли обыски. Расследование по делу продолжается.