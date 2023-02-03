В Москве элитная проститутка ограбила клиента и сбежала через окно

Элитная проститутка из Москвы ограбила клиента и сбежала через окно Фото: "КП" Архив

Каверзная ситуация произошла с жителем Москвы, который решил приятно провести время в компании элитной проститутки. Мужчина вызвал девушку, та приехала, но оказывать ему услуги отказалась, а потом и сбежала с его деньгами. О лучившемся KP.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, 43-летний Москвич вызвал дорогостоящую проститутку. Девушка приехала, потребовала оплату вперёд, и клиент перевёл ей за «полный пакет» секс-услуг 42 тыс. рублей, которые были сразу пересланы «руководству». Однако секс-работница отказалась выполнять свои обязанности, сославшись на сильное опьянение мужчины.

Между клиентом и проституткой разгорелся конфликт: мужчина требовал оказать ему оплаченные услуги, а девушка отказывалась, и якобы начала громить квартиру, крича на помощь соседей. В итоге клиент забрал у неё сумочку со смартфоном и двумя паспортами, а сама проститутка убежала через окно. Возвращать деньги в конторе, где работала девушка, мужчине отказались.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве будут судить большую банду из 16 сутенёров, организовывавших предоставление секс-услуг в столице.