«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили до вечера 4 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве продлили «желтый» уровень гидрометеорологического предупреждения до 21:00 4 февраля. Необходимость подобного продления обусловлена сохраняющейся гололедицей на дорогах и тротуарах столицы. Предупреждение опубликовано на портале Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень погодной опасности сигнализирует людям в конкретном регионе о потенциальной опасности. Из-за образовавшейся корки льда, нахождение на улице пешком и за рулем автомобиля, может быть потенциально опасным.

Рекомендуется не оставлять на улице детей без присмотра и предпринимать дополнительные меры безопасности при передвижении по дорогам и тротуарам Москвы.

Погода в эти выходные принесет в столицу небольшой снег и мороз до трех градусов ниже нуля. Об этом ранее писал KP.RU. По словам специалиста, снежный покров увеличится всего на пару сантиметров за 4 и 5 февраля, а ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.