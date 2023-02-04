Нутрициолог Русакова перечислила лучшие продукты для борьбы с отеками

Лишнюю жидкость в организме задерживает соль, еда с усилителями вкуса и большим количеством сахара Фото: Shutterstock

Зеленый чай, кофе овощи и фрукты с большим содержанием калия помогают снять отеки, сообщает «Москва 24» со ссылкой на кандидата медицинских наук, диетолога и нутрициолога Дарью Русакову.

По словам специалистки, лишнюю воду из организма выводят продукты, которые обладают мочегонным действием, например, огурцы, кабачки, сладкий перец, курага и свежие абрикосы. Снять отеки также помогает зеленый чай и кофе, которые богаты калием.

Нутрициолог добавила: чтобы лишняя жидкость не скапливалась в организме, нужно отказаться от соленых блюд и еды с усилителями вкуса, консервантами и большим количеством сахара.

«Даже если вы будете употреблять фрукты и овощи, но не сократите количество потребляемой поваренной соли до 2,5 граммa в сутки, это не приведет к хорошему результату», - резюмировала Русакова.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Татьяна Рыкалова предупредила об опасности постоянного употребления отрубей. Этот продукт вытягивает из организма микроэлементы и приводит к дефицитным состояниям.