Более 82 тысяч человек зарегистрировались на участие в ЕГЭ в Москве

Основной этап ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля Фото: Артем ЛЕНЦ

В Москве более 82 тысяч человек зарегистрировались на участие в Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Среди них – около 72 тысяч школьников и свыше 10 тысяч выпускников прошлых лет, сообщили на сайте столичной мэрии.

Экзамены пройдут в три этапа: досрочный – с 20 марта по 19 апреля, основной – с 26 мая по 1 июля, дополнительный – с 6 по 19 сентября. Для получения аттестата о среднем общем образовании достаточно сдать ЕГЭ по русскому языку и математике, остальные предметы сдают по выбору, чтобы поступить в вуз.

Регистрация на участие в ЕГЭ завершилась, однако те, что по уважительным причинам не успели пройти эту процедуру, должны обратиться в ГЭК и подать заявку. К уважительным причинам относится болезнь, участие в соревнованиях, олимпиадах и прочее.

Ранее KP.RU писал, что школьники из Москвы напишут пробные ЕГЭ по информатике и английскому языку 4 февраля. Результаты экзаменов учащиеся смогут узнать не позднее 20 февраля.