Краснокнижную птицу крапивник заметили в Битцевском лесу в Москве

Крапивник внесен в надзорный список Красной книги Москвы. Фото: mos.ru

Специалисты Мосприроды заметили в природно-историческом парке «Битцевский лес» одну из самых маленьких птиц – крапивника. Она занесена в надзорный список Красной книги Москвы, сообщили на сайте столичной мэрии.

Ранее крапивника уже встречали в парках «Царицыно», «Кузьминки-Люблино», в природном заказнике «Долина реки Сетунь» и в Терлецком лесопарке. Взрослая птица весит около 8-12 граммов, длина ее тела не превышает десяти сантиметров.

Многие уверены, что крапивника назвали так из-за его окраски и оперения, а не в честь растения. Пернатые действительно вьют гнезда в густых зарослях, где растет крапива. Иногда этих птиц называют орешком из-за формы их оперения: их перышки топорщатся и издалека кажется, что на ветке сидит шарик или орешек на маленьких ножках.

Крапивников также именуют подкоренниками, так как они ищут еду у корней деревьев. Питаются пернатые пауками, личинками, мелкими насекомыми, а зимой – растительными кормами.

Ранее KP.RU писал, что акцию «Накорми птицу» запустили в Москве с 1 февраля 2023 года. Все желающие могут принести в пункты сбора орехи, семечки и кормушки для пернатых.