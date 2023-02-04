«Жёлтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до вечера 7 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, причиной которого в обоих регионах стала наледь на дорогах и тротуарах. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра России.

Предупреждение о погодной опасности будет действовать вплоть до 21:00 7 января. Других опасностей, помимо гололедицы, синоптики не предвидят.

Напомним, «жёлтый» уровень погодной опасности означает, что погода потенциально может нанести вред человеку, а также повлиять на его деятельность. При этом непосредственной угрозы жизни этот уровень опасности не представляет. Когда погода грозит здоровью и жизни - ей присваивается «оранжевый» или даже «красный» статус.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве продлили предупреждение о погодной опасности до субботы, 4 февраля, однако теперь оно будет действовать вплоть до вечера вторника.