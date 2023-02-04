Аренда квартир в Москве за год подешевела на 21% из-за избытка предложений

В Москве за 2022 год подешевела аренда квартир Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве за 2022 год стоимость съемного жилья упала от 10% до 21%. Причиной снижения цен стал преизбыток предложений на рынке недвижимости: число квартир выросло почти в 2,5 раза, а доля предложений в новостройках достигла 13%, сообщает «Коммерсантъ».

По данным «Авито Недвижимости», за 12 месяцев стоимость усредненного лота уменьшилась на 21,4% и составила 55 тысяч рублей в месяц. При этом в «Циан» отмечают снижение стоимости однокомнатных квартир на 15% - до 43,5 тысячи рублей. В элитном сегменте аренда жилья подешевела на 10%. При этом собственники готовы предоставить дополнительную скидку еще в 5-20%.

Уточняется, что на февраль 2023 года в столице доступно около 30 тысяч съемных квартир: в Москве объем экспозиции возрос на 25-30%, а по всей стране – на 15%. Самый низкий спрос отмечается на жилье в новых домах – они формируют лишь 5% запросов арендаторов. Причина тому – достаточно высокие заявленные цены.

Ранее KP.RU писал, что аналитики перечислили районы Москвы с самым дешевым и дорогим жильем. Выгоднее всего приобретать квартиру в Крюково (197 тыс. рублей за один «квадрат»). При этом в ЦАО цена на недвижимость самая высокая (более 1 млн рублей за квадратный метр).