Орнитолог Мишин: брачный период начался у сов в Москве

В марте у сов начнут появляться первые птенцы Фото: Мария СИДОРЕНКО

Брачный период начался у московских сов. В ночное время в парках, лесах и на других природных территориях горожане могут услышать уханье этих птиц, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на орнитолога Вадима Мишина.

«Мы ждем прилета ушастых сов, и начинается токование у серой неясыти - у них сейчас самая любовь-морковь. Ночью люди в парках, лесах могут слышать совиное уханье, это говорит о том что начался брачный период», - пояснил специалист.

По его словам, уже ранней весной, в конце марта у птиц появится потомство. Для выведения птенцов совы обычно заселяют старые гнезда.

Ранее KP.RU писал, что специалисты Мосприроды заметили в природно-историческом парке «Битцевский лес» краснокнижного крапивника. Вес этой птицы составляет около 8-12 граммов, а длина туловища не превышает 10 сантиметров. Пернатые питаются личинками, насекомыми, пауками, а зимой – растительными кормами.