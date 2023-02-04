При пожаре в квартире на Коровинском шоссе в Москве спасены 20 человек

Фото: скриншот из видео

Сегодня, 4 февраля, в одной из многоэтажек на Коровинском шоссе в Москве вспыхнул мощный пожар. Сообщение о нём экстренные службы города получили в 13:56, и спустя чуть более полутора часов, в 14:43, пламя было ликвидировано. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Москвы.

Как отметили в ведомстве, во время борьбы с огнём было эвакуировано 20 человек, из которых семеро - дети. Пламя было настолько сильным, что из окон горящей квартиры валили густые клубы чёрного и серого дыма, застилая окна на более высоких этажах.

О пострадавших не сообщалось, равно как и о причинах и обстоятельствах происшествия. Информация уточняется правоохранительными органами.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Новой Москве мужчина и женщина сгорели в частном доме после пожара, начавшегося во время распития спиртных напитков. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за несоблюдения правил безопасности.