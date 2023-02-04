Двое мужчин и женщина сгорели при пожаре в частном доме в Новой Москве после попойки

Пожар произошел в частном доме в деревне Давыдково (ТиНАО) Фото: прокуратура Москвы

Тела трех человек – двух мужчин и женщины – обнаружили после тушения пожара в частном доме, расположенном в поселении Марушкинское в деревне Давыдково (ТиНАО), сообщили в Телеграм-канале столичной прокуратуры.

Возгорание произошло на втором этаже постройки. По предварительным данным, погибшие распивали в этом помещении алкоголь,причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Установление всех обстоятельств и причин ЧП контролирует прокуратура Троицкого и Новомосковского округов. После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что мужчина сгорел заживо при пожаре в квартире на Ленинском проспекте в Москве. Погибшим оказался экс-топ-менеджер крупных российских компаний Дмитрий Павочка. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем: мужчина уснул с сигаретой.