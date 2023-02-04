Сергей Собянин рассказал о плюсах билетной системы «СберТройка»

Проезд можно оплатить банковскими и льготными картами, наличными, а в некоторых регионах «Тройками»
Фото: Андрей АБРАМОВ
Билетная система «СберТройка» стала доступна для 30 миллионов человек более чем из 25 регионов России. О ее преимуществах рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.
Инновационную билетную систему создали на основе московской карты «Тройка». Это разработка полностью отечественная. Система позволяет оплачивать проезд банковскими и льготными картами, наличными, а в некоторых городах - транспортной картой «Тройка».
Пополнить баланс «Тройки» можно в приложениях «Метро Москвы», «Моя Тройка», «Московский транспорт», банкоматах Сбербанка, также предусмотрена опциях автоплатежа. Льготникам достаточно брать собой только карту «Мир», так как к ней привязаны все скидки.
Кроме того, благодаря билетной системе «СберТройка», москвичи могут приобретать билеты на речной транспорт через сервис «Суда сюда!».
После запуска системы прозрачность пассажиропотока и платежей в общественном транспорте увеличилась до 70%. Регионам удалось оптимизировать свои затраты до 40%.
Ранее KP.RU писал, что тематический поезд «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия» запустили в метро Москвы. Он будет ходить по Арбатско-Покровской линии полгода.