Около двухсот человек эвакуировали из ресторана «Библиотека» в Москве из-за пожара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прямо сейчас, вечером 4 февраля, на Новоорловской улице в Москве горит ресторан «Библиотека», из которого спасателям пришлось эвакуировать более двух сотен человек. Причиной такого скопления народа стал проходящий в момент пожара банкет, о чём пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС столицы.

Сообщается, что пожар начался в ресторане «Библиотека» по адресу улица Новоорловская, 9. Из здания выведено около двухсот человек, о пострадавших пока не сообщается, как и об обстоятельствах происшествия и его причинах. Пожарные подтвердили факт возгорания, сейчас они занимаются разведкой местности.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве загорелась квартира в одном из жилых домов на Коровинском шоссе. Из-за пожара пришлось эвакуировать 20 человек, из которых семеро - дети.