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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 15:13

Три лоджии загорелись в многоквартирном доме в Троицке из-за неосторожного курения

Благодаря быстрой работе пожарных огонь уже удалось потушить
Авторы (2):
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Сергей КУДРИН
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Сильный пожар вспыхнул в многоквартирном доме на Академической площади, 3, в Троицке. Там загорелись сразу три балкона-лоджии. По предварительной информации, пострадавших не оказалось. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Москвы.

Как нам сообщил источник, причиной пожара стало неосторожное курение на одной из лоджий, после чего и началось возгорание. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы Москвы в 17:13, ликвидировать пожар удалось за короткое время - в 17:57.

Информация о пострадавших к спасателям не поступала, а в обстоятельствах инцидента будут разбираться дознаватели.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве загорелось здание ресторана, в котором проходил банкет. Спасателям пришлось эвакуировать порядка двух сотен человек. Обстоятельства и причины происшествия пока уточняются, огнеборцы проводят разведку местности.