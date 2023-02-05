Диетолог Садыков рассказал о трех способах замедлить старение Фото: Shutterstock

За возрастные изменения в организме человека отвечает процесс, называемый гликацией. О трех способах замедлить старение в беседе с «Мослентой» рассказал кандидат медицинских наук врач-гастроэнтеролог, диетолог Рустем Садыков.

Сам термин «гликация» означает разрушение молекул белка молекулами сахара. При повышении уровня гликации у человека быстрее стареет кожа, а также это может привести к атеросклерозу и развитию инсулинорезистентности.

Один способов борьбы со старением можно назвать сокращение в повседневном рационе простых углеводов. Второй способ — снижение количества употребляемого жареного мяса и яиц.

Третьим действенным способом, специалист назвал физическую активность и стабилизацию веса.

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